أبراج يوم السبت مع سمر عمران

مواليد ٦/ ٧: سلام ووئام واستفادة بسهولة من الابداعات، أفكار عظيمة للعمل الجديد، أنشطة مهنية، امور عاطفية قوية، تمتلك قدرا كبيرا من العزيمة والاصرار، تقلب ورقة ومزاجية، تحمل لك الايام القادمة ابداعات، فكرة جديدة، انشطة مهنية جديدة، اهتمام بالاولاد للبعض، تنقل وسفر خارجي للبعض، كل حسب عمره، حظوظ مادية بالاشهر القادمة

الحمل: لا يناسبك اضاعة الوقت الثمين، عليك العمل والمثابرة، تراكم أعمال، خذ راي التخرين ولا تتمرد، لا تصطد بالاراء مع الاخرين، عمل كثير

الثور: طنوحات كبيرة، ترغب باتخاذ خطوات جريئة، تحمل الفترة انفراج ملموس واخبار معنوية، تعاطف كبير وخبر يخص الاولاد، تغيير اقامة لك

الجوزاء: تحتاج إلى مساعدة فلا تتردد وتكابر، الكواكب تعمل لصالحك وتسهل حياتك، عرقلة وتاجيل وتصليحات، تبدل رايك حول امر عائلي مستجد، كرر المحاولات

السرطان: تسهل اللقاءات والمصالحات، ربما تنضم الى نادي رياضي او زيارات جيران واخوة، تبديد للاجواء السلبية، اخرج مع الاصدقاء برحلة قصيرة لك، قد تضطر لمساعدة لاحد الاصدقاء او الاخوة والجيران

الاسد: قد تحتاج الى مساعدة من جهة فلا تكابر لتسمع خبر، لا تسمح لاحد ان يفشلك، كن حريصا على اموالك، وعزز وضعك المالي، مكسب هدايا واشياء ضائعة تجدها

العذراء: انفراج وتقدم ملموس بوجود القمر ببرجك بعد مراوحة، تحلى بالحكمة الواقعية للامور، تشتد عزيمتك، وترتفع المعنويات، تحقق نجاح، تهتم بمظهرك

الميزان: احذر تراجع معنوي من بعض المحتالين، وخيبات الامل، الحظوظ قليلة، لا تجازف بانتظارك تاخير وفوضى ومن المستحسن الارتباط بمواعيد مهمة

العقرب: لا يناسبك البقاء وحدك، يوم جيد للانتشار واستعادة موقعك، انفتاح على اصدقاء وعزائم، نهار يوحي بالنشاط الاجتماعي والمعارف الجديدة

القوس: تجنب الخلافات ووسع الامور لتلطيف الاجواء التي قد تتأزم، فرصة عمل ومناسب لتحقيق انجاز، لا تهمل واجباتك تجاه الوالدين رغم التوتر، انتبه لصيتك الطيب

الجدي: طموحاتك كبيرة وترغب باتخاذ خطوات جريئة، انفراج ملموس وتعاطف كبير، تحصد دعم ونجاح باهر عن طريق اتصالات ومقابلات ولقاءات، استقبال زوار وتوديع زوار وللبعض حركة بيع وشراء

الدلو: تناقش مسائل ارثية او مصرفية، تبدد الخلافات، يوم للمصالحة، لا تحصل على قبول الاكثرية، يوم لتقديم التنازلات وتصحيح الخطأ، يوم للاستشفاء ومرافقة مريض

الحوت: تتعرض للاستفزاز بعصبية على الشريك، اضبط اعصابك قد يعترض طريقك ظرف صعب وتضطر لاخفاء سر او تقديم تنازلات، مخالفات قانونية، انتبه لشريكك العاطفي، لا تتكاسل