شقيق الفنانة الراحلة داليدا يكشف سر انتحارها

جهينة نيوز:

كشف أورلاندو شقيق الفنانة الفرنسية الراحلة داليدا حقائق تعلن للمرة الأولى عن حياتها و ظروف وفاتها.

وقال أورلاندو في مقابلة اجريت معه مؤخراً ونشرت على صفحات مجلة "Télé-Star" الفرنسية : "كانت شقيقتي تعيسة و هناك أمور عدة دفعتها إلى الإقدام على ما لا يمكن التراجع عنه ، فقد كانت دائماً مريضة عندما كانت صغيرة ، ولاحقاً بدأت المآسي المتتالية في حياتها.

واضاف أن حالتها انقلبت رأساً على عقب بعد فشل علاقتها الأخيرة مع الطبيب فرانسوا نودي وتابع: "كانت تلك النقطة التي أدت إلى فيضان الكوب ، أرادت أن تترك صورة جميلة عنها، صورة تعبر عن مجدها ، إنه خيار داليدا الدائم .

ويشار إلى أن موت داليدا أعلن في 3 أيار 1987 في باريس بعدما اقدمت على الانتحار عن 54 عاماً ، و وجدت إلى جانبها رسالة كتبت فيها: "الحياة لا تُحتمل.. سامحوني".