اعتداء أميركي على مواقع للحشد الشعبي العراقي في نينوى

جهينة نيوز:

أقدمت طائرات أميركية على الاعتداء على مواقع للحشد الشعبي العراقي في محافظة نينوى شمال العراق.

وقال حنين القدو عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى لوكالة سانا في بغداد إن “طائرات مروحية أميركية حلقت اليوم على نحو منخفض في سهل نينوى وأطلقت أقراصا نارية قرب مواقع الحشد الشعبي العراقي فيه”.

وأضاف القدو إن “الطيران الأميركي يتعمد هذه الاستفزازات بغية جر الحشد الشعبي إلى صدام مسلح” مبينا أن الأقراص الحرارية تسببت بحرائق هائلة في الحقول الزراعية المحيطة بتلك المواقع.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح أكد في آذار الماضي أن هناك إجماعا عراقيا على رفض الوجود العسكري الأمريكي في العراق فيما واصل النواب العراقيون تنديدهم بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إبقاء القوات الأمريكية في العراق مؤكدين أنها تمثل “استفزازا خطيرا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة”.