40 إصابة برصاص الاحتلال في جمعة "بوحدتنا تسقط المؤامرة" قرب السياج الفاصل شرق غزة

جهينة نيوز:

اصيب 40 مواطنا اليوم برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وافادت وزارة الصحة اصابة 40 مواطنا بجراح مختلفة منهم 22 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

هذا وشارك المواطنون في قطاع غزة اليوم في الجمعة الـ 65 لمسيرة العودة وكسر الحصار التي جاءت تحت عنوان "بوحدتنا نسقط المؤامرة"، والتي جاءت بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وتوافد المواطنون الى مخيمات العودة الخمسة من رفح جنوباً وحتى جباليا شمالاً، بالحافلات وسيراً على الأقدام وبالدراجات النارية.

في ذات السياق، كان جنود الاحتلال الإسرائيلي على استعداد للتصدي للمسيرة السلمية الأسبوعية، وباشروا بإطلاق النار والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية المسيلة للدموع على المتظاهرين .

الجدير ذكره، أن مسيرات العودة وكسر الحصار انطلقت في 30 آذار مارس من العام الماضي، للتأكيد على حق العودة، وكسر الحصار الاسرائيلي الظالم عن قطاع غزة.

فلسطين اليوم