إسبانيا تعتزم رفع شكوى قضائية بشأن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية

جهينة نيوز:

أعلنت إسبانيا عزمها رفع شكوى قضائية بشأن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسبانية جوسيب بوريل قوله “إننا ندرس الظروف ونبحث في المدى الذي أثر على سيادتنا”.

وشدد بوريل على أن مشاة البحرية الذين أوقفوا الناقلة قرب جبل طارق كانوا يعملون “وفقا لأوامر الولايات المتحدة” نافيا المزاعم البريطانية بأن مشاة البحرية كانوا يخضعون لإمرة شرطة جبل طارق.

إلى ذلك أصدرت المحكمة العليا في جبل طارق قرارا بتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تم احتجازها أمس لمدة 14 يومًا إضافيا.

وكانت حكومة جبل طارق أعلنت أن البحرية البريطانية احتجزت ناقلة إيرانية للنفط فجر أمس قبالة موقع الصخرة في مضيق جبل طارق ويأتي الإجراء البريطاني المخالف للقوانين الدولية في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا وحلفاؤها وأدواتها على إيران.

وتم احتجاز الناقلة الإيرانية “غريس” التي يبلغ طولها 330 مترا على بعد عدة كيلومترات جنوب جبل طارق في المياه الدولية والمتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا الأمر الذي يعد “قرصنة بحرية” واضحة المعالم وفقا لمراقبين.