بمشاركة قوات الامن ... روسي يطلب يد حبيبته بطريقة تحبس الانفاس و تقطع النسل - فيديو

جهينة نيوز:

بمشاركة القوات الامنية و بطريقة تحبس الانفاس و بل ربما كما يقول العرب (تقطع النسل من شدة الرعب) تقدم شاب روسي لخطبة حبيبته.

و نشرت شبكة "RT" فيديو تداوله ناشطون روس يكشف طريقة قيام شاب روسي بتقديم خاتم الزواج لحبيبته, و يظهر قيام سيارة امن ينزل منها ملثمون و يقومون بالقبض على الشاب و خطيبته بشكل قوي و اسنادهم على السيارة و المسدسات برؤوسهم و يصرخون عليهم طالبين التعريف بهم و حين يبدأ التفتيش يكتشف الشرطة وجود الخاتم ليقوم الشاب بتقديم الخاتم لخطيبته و ليتقدم احد عناصر الامن و يعطي الشاب باقة ورود ليقدمها لحبيبته في مشهد اثار الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.