موسكو: عن احتجاز ناقلة النفط الايرانية – عملية مخطط لها و عواقبها وخيمة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن إدانتها لاحتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق، معتبرة اياه عملية مخطط لها مسبقا تهدف إلى تعقيد الأوضاع حول إيران وسوريا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بشأن احتجاز ناقلة النفط، اليوم الجمعة: "نعتبر احتجاز السفينة والشحنة التي كانت على متنها بمثابة عملية ممنهجة تهدف إلى زيادة تعقيد الأوضاع حول إيران وسوريا".

وأضافت الخارجية أن "ترحيب مسؤولين رفيعي المستوى من بريطانيا والولايات المتحدة على الفور بعد هذه العملية، يؤكد صحة تقييماتنا ويدل على أن هذه العملية كانت مدبرة منذ فترة طويلة بمشاركة الأجهزة والهيئات المعنية في عدد من الدول".

يتبع