انفجار مستودع للألعاب النارية في يوم الاستقلال الأمريكي

جهينة نيوز:

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة انفجار مستودع للألعاب النارية في مدينة فورت ميل الأمريكية، وذلك يوم 4 يوليو/ تموز الموافق للذكرى 243 لاستقلال الولايات المتحدة.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، انفجرت العشرات من صناديق الألعاب النارية في مستودع خاص بها.

وقام رجال الإنقاذ بالحد من انتشار النيران لساعات طويلة، كما راقبوا الألعاب النارية التي تطايرت في جميع الجهات، كي لا تصيب الأبنية المجاورة للمستودع.

وفي وقت لاحق، بدأت الشرطة في التحقق بأسباب الحادثة. والجدير بالذكر أنه لم تسجل أية إصابة بسبب الحادثة.