فوائد مذهلة جديدة للحليب و مشتقاته تتضمن الوقاية من امراض خطيرة

جهينة نيوز:

كشفت علماء إسبان من جامعة غرناطة وجامعة مدريد بعد إجرائهم عدة دراسات أن استهلاك الحليب ومشتقاته يقي من الإصابة بالسرطان والسكري.

وحلل الباحثون 14 دراسة علمية تناولت دراسة تأثير الحليب على الوقاية من الأمراض المختلفة حيث وجدوا أن الاستهلاك المعتدل لمنتجات الألبان قليلة الدسم يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والمثانة.

كما كشف العلماء أن الحليب ومشتقاته تساعد أيضا على تجنب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وتقلل خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي اضافة الى تقلص احتمال إصابة كبار السن بمرض /ضمور اللحم/.

يشار إلى أن كبار السن الذين يتناولون منتجات الألبان في كثير من الأحيان لا يواجهون كسرا في فقرات العمود الفقري وفي نفس الوقت لم يؤءثر تناول الألبان ومشتقاتها على الإصابات الشائعة بكسر الفخذ عندهم.