جهينةنيوز:

حذر العلماء من عاصفة شمسية ضخمة تتجه نحو الأرض وقد تضرب الكوكب في غضون أيام قليلة.

ونقل موقع سبيس ويذر عن خبراء الأرصاد الجوية قولهم في بيان مقتضب إن هناك فرصة لوقوع عاصفة مغناطيسية أرضية من فئة /جي1/ غدا عندما تضرب منطقة التفاعل المشترك /سي اي ار/ المجال المغناطيسي للأرض.

وستنطلق موجة صادمة من الرياح الشمسية عبر الغلاف الجوي عندما تصطدم مجموعة من الجزيئات الشمسية البطيئة وسريعة الحركة في الفضاء.

ويعتقد خبراء الأرصاد الجوية أن العاصفة الشمسية ستضرب الأرض غدا وعلى الرغم من أنها عاصفة من الصنف جي1 أي عاصفة طفيفة لكنها قد تسبب مشكلات تقنية واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم وتنتج أضواء زرقاء مذهلة فوق القطب الشمالي والجنوبي المعروفة باسم الشفق القطبي

وتعرف مناطق التفاعل المشترك /سي اي ار/ بأنها مناطق انتقالية بين تيارات الرياح الشمسية البطيئة والسريعة الحركة وتحتوي هذه المنطقة على تدرجات كثيفة شبيهة بالصدمة تؤءدي أحيانا وظيفة تثير الشفق القطبي.

ويقوم المجال المغناطيسي للأرض بحماية البشر من وابل الإشعاعات ولكن قد تتأثر التكنولوجيا القائمة على الأقمار الصناعية.

ويمكن أن تسخن الرياح الشمسية الغلاف الجوي الخارجي للأرض مما يتسبب في تمدده ويؤءثر هذا على الأقمار الصناعية في المدار الأرضي ما قد يؤءدي إلى اضطراب نظام تحديد المواقع العالمي /جي بي اس/ وإشارات الهاتف المحمول والقنوات التلفزيونية الفضائية.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤءدي زيادة الجسيمات إلى تيارات عالية في الغلاف المغناطيسي وهذا ما ينتج عنه طاقة كهربائية أعلى من المعتاد في خطوط الطاقة كما أن ارتفاع نسبة الإشعاع تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.