إيران: سنرد بالمثل في حال عدم الإفراج عن حاملة النفظ الإيرانية

جهينة نيوز:

حذر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي من أنه في حال لم تفرج البحرية البريطانية عن حاملة النفط الإيرانية فإن الأجهزة الإيرانية المعنية سترد بالمثل.

وأوضح رضائي في تغريدة على تويتر اليوم أن إيران وخلال أربعين عاماً لم تكن البادئة أبداً في إثارة التوتر في أي مواجهة ولكنها لم ولن تتردد أبداً بالرد على المتغطرسين والبلطجيين مبيناً أن على الأجهزة الإيرانية المسؤولة الرد بالمثل على التصرفات البريطانية.

بدوره أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الادميرال علي رضا تنكسيري أن طهران لن تترك الاعتداء البريطاني على ناقلة النفط الإيرانية دون رد مضيفاً “إن على السلطات البريطانية الإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة وإلا فإننا سنرد بالمثل”.

ويأتي الإجراء البريطاني المخالف للقوانين الدولية في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها أميركا وحلفاؤها وأدواتها على إيران و سورية على حد السواء حيث تشير التقارير الى ان ناقلة النفط كانت تنقل نفط خام الى سورية.