"سامسونغ" متهمة بتضليل العملاء بأجهزة "غالاكسي إس" المقاومة للماء

جهينة نيوز

زعمت مؤسسة رقابية أسترالية أن هواتف سامسونغ ليست مقاومة للماء كما تم الإعلان عنها، واعتبرت أن ما صدر عن الشركة الكورية الجنوبية الرائدة في مجال الهواتف الذكية "يرقى إلى مستوى الإعلان الخاطئ".

ونقلا عن سكاي نيوز عربي.. لم تكتف لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية بهذا الزعم بل بدأت بمقاضاة شركة سامسونغ وجرها إلى المحاكم بشأن مزاعم أن هواتف "غالاكسي إس" ستظل آمنة إذا ما سقطت في المياه.

وكانت سامسونغ أصدرت في العام 2016 هاتف "غالاكسي إس 7" باعتباره أول هاتف متوافق مع علامة الحماية العالمية IP68، وهو المعيار العالمي لتقييم جودة وحساسية الجهاز ضد الغبار والماء.

ومنذ ذلك الحين تحمل جميع الهواتف الرائدة لعملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي شهادة علامة الحماية العالمية IP68، وتم الإعلان عنها على أنها هواتف مقاومة للماء.

ووفقا لملف قضية لجنة المستهلك الأسترالية ضد سامسونغ، هناك مكونان رئيسيان للقضية، يتمثل الأول في إشارة إعلانات سامسونغ إلى أن غمر هاتف غالاكسي في كمية من الماء ارتفاعها نحو 1.5 متر لمدة 30 دقيقة أو أقل لن يؤثر على الجهاز طوال حياته، أما المكون الثاني فهو إعلان الشركة أن هذا الأمر ينطبق على الهواتف المستخدمة في الشواطئ والمسابح، على الرغم من أن شهادة IP68 تنطبق فقط على المياه العذبة.

وقالت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية إنها استعرضت ما يزيد على 300 إعلان من شركة سامسونغ كأساس لمطالبها.