بالفيديو.. زلزال بقوة 6.4 يهز جنوب كاليفورنيا وترامب يعقب

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه على دراية بشأن الزلزال الذي ضرب ولاية كاليفورنيا صباح أمس الخميس ، مؤكدا أن "كل شيء يبدو تحت السيطرة التامة"، لكن خبراء الزلازل يتوقعون وقوع مزيد من الهزات، وبعضها قوية، في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

و ضرب زلزال مساحات صحراوية واسعة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية وأجزاء من ولاية نيفادا، ما أدى إلى اضرارٍ جسيمة في المدينة، الأمر الذي دفع حاكم كاليفورنيا، غافن نيوسوم، لإعلان حالة الطوارئ في مقاطعة كيرن.

وتقدر قوة الزلزال بـ 6.4 بمقياس في صحراء موهافي قرب مدينة ريدجكريست على بعد نحو 240 كلم عن مركز الولاية مدينة لوس أنجلوس، وأعقبه في الساعات القليلة اللاحقة نحو 80 هزة أرضية وصلت قوة بعضها إلى 4.5 درجة.

وتسبب الزلزال بوقوع إصابات متعددة واندلاع النيران في منزلين على الأقل في المدينة التي يقطنها نحو 28 ألف شخص، كما تعاملت فرق الطوارئ مع حرائق وحالات تسرب للغاز، بالإضافة إلى وقوع تشققات في بعض الطرق، بحسب مصادر محلية في المدينة.

وأكد مدير إدارة إطفاء الحرائق في مقاطعة كيرن، ديفين ويت، إخلاء 15 مريضا من مستشفى إقليمي في المدينة بسبب مخاوف من وقوع هزات جديدة.