لافروف: قمة جديدة بشأن سورية في صيغة أستانا قريبا

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة أنه تجري دراسة وإعادة نظر في مسألة عقد قمة جديدة لثلاثي أستانا.

وقال لافروف خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون: "روسيا وتركيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الحكومة و"المعارضة" في إطار عملية أستانا، ستواصل جهودها لتحقيق نتائج إضافية من أجل إقامة سلام دائم وآمن في سوريا".

وأضاف قائلا: "جاري التخطيط لعقد اجتماعات على مستوى المديرين السياسيين في المستقبل القريب، ويجري النظر في مسألة عقد قمة جديدة لثلاثي أستانا".

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة "أستانا" (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا. وفي أيلول عام 2018، وافق ممثلو الدول الثلاث على قوائم المشاركين في اللجنة من الحكومة السورية ومن "المعارضة".