تجهيز ساحة كراج البولمان الأسبوع القادم وتفعيل خط سير السومرية - البولمان

جهينة نيوز

تواصل ورشات مديرية الصيانة في محافظة دمشق جهودها المكثفة التي تبذلها لإنجاز الخدمات التي يحتاجها كراج البولمان بالقابون وتزفيت الساحة المحيطة به والبالغة مساحتها الإجمالية 11 ألف متر مربع وتركيب شبك معدني حول الكراج.

وأكد المهندس حسان رجب من مديرية الصيانة بالمحافظة والمشرف على عمليات التزفيت في أن الورشات تتابع ضمن المرحلة الثانية تزفيت ساحة البولمان المؤقتة البالغة مساحتها 6 آلاف متر مربع بعدما أنجزت عمليات المرحلة الأولى المقدرة مساحتها بـ 5 آلاف متر مربع.

وبين رجب أن عمليات تزفيت الساحة ستنجز بشكل نهائي الأسبوع القادم داعياً جميع السائقين للتعاون وعدم رمي الأوساخ في الساحة وعدم إدخال مركباتهم إليها حالياً ريثما يتم الانتهاء من تزفيتها كيلا يتسبّب ذلك بتخريب الطريق.

من جهته أوضح خالد سبعاني من ورشة الحدادة المركزية بمديرية الصيانة أن تركيب شبك معدني في محيط الكراج الذي يقوم به العمال يهدف إلى حصر الدخول إلى الكراج إلا من خلال الباب الرئيسي فقط وحمايته لافتاً إلى أن مديرية الصيانة تقوم بتجهيز مقاعد لجلوس المسافرين ومظلات للوقاية من أشعة الشمس لتركيبها خلال الأيام القادمة.

بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات بالمحافظة باسل ميهوب وجود تنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها لتجهيز مناهل مياه ووضعها بالخدمة خلال الفترة القريبة القادمة مبيناً أنه ستتم زيادة عدد المقاعد والمظلات التي يتم تجهيزها حالياً من قبل المحافظة.

ولفت ميهوب الى أنه يتم إعداد دفتر الشروط والمواصفات الفنية لعدة استراحات في الكراج لعرضها بالمزاد العلني وطرحها للاستثمار بهدف تلبية احتياجات المسافرين مبينا أنه سيتم تفعيل خط السير على محور «كراج السومرية وكراج البولمان» ودعمه بباصات نقل داخلي فيما ألزمت لجنة نقل الركاب المشترك كل السائقين على خط كراج البولمان بالوصول إلى نهاية خطوطهم.