16770 مستفيداً.. المكافأة المالية الشهرية الثانية للمسرحين جاهزة والثالثة في النصف الثاني من الجاري

جهينة نيوز

بين المهندس لؤي العرنجي مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية للثورة أن الصندوق يواصل العمل حول وصول المكافآت الشهرية للمسجلين المسرحين والمقبولين في برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الالزامية أو الاحتياطية وفق الأسس الناظمة للاستفادة من هذا البرنامج لمن تقدموا بطلبات الاستفادة منه من المسرحين ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة للاستفادة.

وأوضح العرنجي أن المكافأة الشهرية الثانية للدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المسجلين والمقبولين في البرنامج تم تحويلها لمديريات المالية في مختلف المحافظات ومتابعة لهذا العمل تم إرسال ملف المستفيدين من المكافأة الشهرية الثانية من الدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منذ يوم الاثنين الأول من تموز الحالي بحيث تصل للمسجلين المسرحين الواردة أسماؤهم في هذه الدفعات رسائل نصية بضرورة الاستفادة وقبض هذه المكافأة، وتضم المكافأة الشهرية الثانية ١٦٧٧٠ اسماً من المسرحين وهي بذلك تصبح جاهزة للصرف لجميع المستحقين.

وحول المكافأة الشهرية الثالثة للدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة للمسرحين المحددة أسماؤهم في هذه الدفعات لفت العرنجي إلى أن الصندوق يعمل حالياً على إنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بهذه المكافآة ليتم إنجاز كافة الإجراءت التي من شأنها أن تحقق أن يكون صرف هذه المكافأة جاهزاً في النصف الثاني من هذا الشهر بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وكذلك يبلغ عدد المستفيدين من هذه المكافأة من المسرحين المقبولين في الدفعات المحددة 16770 مسرحاً مع الإشارة إلى أن لكل مسرح مقبول في برنامج دعم وتمكين المسرحين اثنتا عشرة مكافأة شهرية قيمة كل مكافأة خمسة وثلاثون ألف ليرة.

ولفت العرنجي إلى أنه وضمن هذا الإطار تم إعداد المكافأة الشهرية الثانية للدفعتين الخامسة والسادسة وعددها ١٤٩١٧ بمرحلتها الأولى وإرسالها للوزارة وسيتم إضافة اعتماد لها وتنظيم أمر صرف ومن المتوقع أنه في السادس عشر من تموز تكون جاهزة للصرف لدى المديريات المالية المحددة في المحافظات والدفعة السابعة للمكافأة الشهرية الأولى ستصرف خلال عشرة أيام. أما الدفعة الثامنة فما زالت قيد التدقيق.

وشدد العرنجي في موضوع قبض المكافآت للمسرحين أنه لا تقبل الوكالة في قبض المكافأة والقبض يكون شخصياً من قبل المسرح وقبض المكافأة من مالية المحافظة التي تم التسجيل فيها من قبل المسرحين.

ويشار إلى أن التسجيل في برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية انتهى في الثالث من حزيران الماضي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حريصة على تنفيذ برنامج دعم وتمكين المسرحين بالشكل والجودة المطلوبة والذي يحقق الاستفادة المرجوة لجميع المسرحين المشمولين بالبرنامج.