بالفيديو: بعد اقتحام الحسناء الأمريكية نهائي الأبطال.. رجل عار يعيد المشهد!

جهينة نيوز

لم يعد مشهد اقتحام الملاعب غريبا، فآخرها كان اقتحام رجل كبير في السن عاريا ميدان مباراة في كأس العالم للكريكيت بين إنجلترا ونيوزيلندا.

ونجح المقتحم في تجنب الحراس لفترة طويلة، قبل أن يتم اتخاذ تدابير من رجال حفظ أمن الملعب، لإيقافه وطرحه أرضا.

وسبق للممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية كينزي فولانسكي اقتحام الميدان وهي شبه عارية أثناء نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وتوتنهام الشهر الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكانت قد فازت إنجلترا في المباراة الأخيرة بعد حصولها على 119 نقطة أمام نيوزيلندا.

يوروسبورب