اعتقال اثنين خلال احتجاجات على سياسات ترامب في واشنطن

جهينة نيوز

اعتقلت الشرطة الأمريكية شخصين اثنين خلال احتجاجات على سياسات الرئيس دونالد ترامب أمام البيت الأبيض.

وجرت أمام البيت الأبيض أمس مظاهرات احتجاجية تحولت إلى اشتباكات عنيفة مع محتشدين لمتابعة خطاب ترامب بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال الذي يصادف الرابع من تموز.

وأفاد تقرير لموقع “ذي هيل” الأمريكي بأن مجموعة من المتظاهرين رددوا هتافات مناهضة لترامب وسياساته الداخلية والخارجية في وقت تواصل فيه شعبيته تراجعها ليكون أحد الرؤساء الأمريكيين الأقل شعبية في تاريخ الولايات المتحدة وخاصة بعد تنصله من المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وشهدت الولايات المتحدة منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2017 تزايداً في أعمال العنف على خلفيات عرقية بسبب تصريحات ترامب المؤيدة لفئات معينة دون أخرى.