للمرة الثانية و بموعد جديد تعلن تركيا عن قمة لـ روسيا و ايران و تركيا

جهينة نيوز:

بعد نفي الكرملين و الخارجية الروسية وجود خطط لعقد قمة بين روسيا و ايران و تركيا مطلع الشهر الحالي قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم عقد قمة تركية إيرانية روسيا تتعلق بالشأن السوري. منتصف الشهر القادم.

و كان رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان قال نهاية الشهر الفائت أن قمة ستعقد في تركيا بين روسيا و ايران و تركيا مطلع شهر تموز و هو ما نفاه المتحدث بإسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف يوم الجمعة الفائت, و قال بيسكوف للصحفيين في رد على سؤال بشأن موعد عقد القمة الثلاثية القادمة حول سوريا: "لا، لا توجد حتى الآن أي خطط محددة"..

و يوم امس نفت الخارجية الروسية وجود خطط لعقد قمة ثلاثية مطلع الشهر الحالي و كان أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، يوم امس الأربعاء، بأنه لا توجد مواعيد محددة لقمة روسيا، تركيا وإيران بشأن سوريا.

و اليوم نقلت وسائل إعلام تركية عن كالين، قوله في مؤتمر صحفي: "نخطط لعقد قمة تركية إيرانية روسية في شهر اب أغسطس المقبل في تركيا لبحث الموضوع السوري ويجري العمل لتحديد الموعد".