سلاح الجو اليمني يستهدف مطاري جيزان و أبها و يححق اصابات مباشرة

جهينة نيوز

قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع ان سلاح الجو المسير نفذ اليوم عمليات هجومية على مواقع عسكرية في مطار جيزان الإقليمي.

وأوضح العميد سريع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف2K على مواقع عسكرية هامة في مطار جيزان.

وأكد أن العمليات الهجومية على مطار جيزان أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل في حركة الملاحة الجوية في المطار.

ولفت متحدث القوات المسلحة إلى أن العمليات مستمرة لاستهداف المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية.. وقال" حرصاً على سلامة كافة المدنيين من مختلف الجنسيات عليهم الابتعاد عن الأماكن المستهدفة".

هذا و عاود سلاح الجو المسير مساء اليوم شن عملياته الهجومية مستهدفا مطار أبها الدولي.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران المسير نفذ عمليات هجومية على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مواقع عسكرية حساسة.

وأكد أن العمليات أصابت أهدافها بدقة وعطلت حركة الملاحة الجوية في المطار.

وقال" إمكانياتنا العسكرية الدفاعية تجعلنا أكثر قدرة على التصدي لتحالف العدوان وتنفيذ عمليات عسكرية نوعية".

وأشار العميد سريع إلى أن الاستمرار في تنفيذ عمليات سلاح الجو المسير وبشكل شبه يومي يؤكد أن الجيش اليمني لديه القدرة على تنفيذ عمليات أكبر وضمن جغرافيا أوسع.