استشهاد 3 أطفال وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات الارهابيين في حي جوبر بدمشق

جهينة نيوز

استشهد ثلاثة أطفال وأصيب آخر اليوم جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الارهابية في حي جوبر شرق دمشق.

وأفاد مصدر في قيادة الشرطة بأن أربعة اطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاما اثنان منهم شقيقان كانوا يعملون ضمن ورشة لإعادة تأهيل أحد الأبنية على أطراف حي جوبر من الجهة الجنوبية قرب مبنى الدباغات أثناء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الارهابية ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة شقيقه إضافة إلى استشهاد طفلين آخرين جرى نقلهم إلى مشفى دمشق.

وتمكنت وحدات من الجيش العربي السوري من تحرير حي جوبر الواقع على مشارف الغوطة الشرقية من التنظيمات الإرهابية في الرابع عشر من نيسان العام الماضي.

وتعمد التنظيمات الإرهابية أينما حلت إمعانا منها في حصد المزيد من الضحايا إلى تفخيخ المنازل والاثاث والشوارع والمرافق الحيوية لبث الرعب بين المدنيين وعرقلة عودتهم إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية الآمنة.