الجيش اليمني يدمر منظومة باتريوت لقوى العدوان و يستهدف قيادات بضربة استخباراتية

جهينة نيوز

أعلن متحدث الجيش و القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، مقتل قيادات من قوات تحالف العدوان السعودي ، بعملية واسعة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال العميد سريع في بيان نقلته وسائل اعلام يمنية إن "سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا صباح اليوم، عملية مشتركة باتجاه أهداف عسكرية تابعة للغزاة و(مرتزقتهم) في محافظة مأرب، بعد عملية استخباراتية دقيقة ورصد مباشر لكل تحركاتهم".

وأوضح أن "الطيران المسير استهدف منظومة باتريوت تابعة للغزاة في مأرب وأصاب هدفه بدقة ما أدى إلى خروجها عن الخدمة".

وأضاف بأن "القوة الصاروخية قامت باستهداف تجمع كبير للغزاة و(المرتزقة) بصاروخ "بدر1-بي" أصاب هدفه بدقة عالية".

ووفقاً للعميد سريع، "أكدت مصادرنا مقتل بعض قادة العدو وإصابة العشرات إصابات مختلفة".

وأشار إلى "أن الاستهداف ردا على جرائم العدوان و(مرتزقته) وحصاره المتواصل على الشعب اليمني العظيم".

وتوعد سريع، بتنفيذ عمليات أخرى، قائلا: "ليس هناك بعد اليوم مكاناً آمناً للغزاة أينما كانوا بإذن الله تعالى".