الرئيس الكوبي: : مستمرون في دعم فنزويلا رغم العقوبات الأمريكية

جهينة نيوز

أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن بلاده ستستمر في دعم الثورة البوليفارية في فنزويلا ولن تخضع للتدابير أحادية الجانب التي تطبقها الولايات المتحدة وتشكل خرقاً للقانون الدولي.

وفي تغريدة له على تويتر تعليقاً على فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة المعادن الكوبية قال دياز كانيل إن “قوانيننا لا تعترف بالتدابير الانفرادية والمخالفة للقانون الدولي التي تريد الولايات المتحدة فرضها لتشديد الحصار على كوبا من أجل إخضاعها”.

بدوره أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة له على تويتر أن “الولايات المتحدة لا تملك الحق في فرض تدابير عقابية من جانب واحد ضد الشركات الكوبية أو أي دولة تتعامل مع فنزويلا” محذراً من أن هذا يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي والقواعد التي تنظم التجارة ويعتبر هجوماً على العلاقات بين الدول ذات السيادة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت أمس عقوبات على شركة المعادن الكوبية مبررة هذا القرار بدعم كوبا لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا.