موسكو: معاهدة حظر الانتشار النووي لاتحدد سقفا لمخزون اليورانيوم

جهينة نيوز

اكد مندوب روسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ميخائيل اوليانوف انه لاقيود على حجم مخزون الدول الاعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي من اليورانيوم المنخفض التخصيب وقال ان ايران بادرت بشكل طوعي الى وضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب

وشدد اوليانوف على انه لا سقف لمخزون الدول الاعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي من اليورانيوم المنخفض التخصيب وقال ان ايران قامت طواعية بوضع سقف 300 كغم لمخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 بالمئة.

وكتب اوليانوف في تغريدة على تويتر اليوم الخميس حول تخطي ايران سقف مخزونها البالغ 300 كغم من اليورانيوم المنخفض التخصيب يقول : ان الدبلوماسيين ووسائل الاعلام مازالت تثير الجدل حول تخطي ايران سقف مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب ، ومن اجل ان يكون لدينا تقييما حياديا على القضية لاينبغي ان ننسى انه لاسقف محدد لمخزون اليورانيوم المنخفض التخصيب للدول الاعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي شريطة ان يكون ذلك تحت رقابة واشراف دولي.

واشار الى دور الضغوط الاميركية في اتخاذ ايران هذه الاجراءات ازاء الاتفاق النووي وكتب يقول ان قرار طهران جاء ردا على الحظر النفطي اللامشروع على قطاعها النفطي ومن هنا فاننا يمكننا ان نتفهم دواعي ايران لاتخاذ هذه الاجراءات .