حدث في إيران .. مؤتمر صحفي للسفير البريطاني بدون صحفيين و لا كاميرات

جهينة نيوز

بينت وكالة فارس، ان العديد من وسائل الاعلام الايرانية قاطعت المؤتمر الصحفي للسفير البريطاني لدى طهران.

وأفادت الوكالة الايرانية، ان قائمة وسائل الاعلام المقاطعة للمؤتمر، تضم وسائل اعلام اصلاحية واخرى محافظة.

وكان الفريق الاعلامي بالسفارة البريطانية، أرسل إعلانا مسيئا الى وسائل الاعلام الايرانية، جاء فيه ان السفير سيعقد جلسة توجيهية يقرأ خلالها بيانا باللغة الانجليزية دون وجود امكانية للترجمة وبدون حضور المترجم الفوري للسفارة، ولا يحق لأي مراسل ان يصحب معه مسجل صوت ولا يسمح ايضا بحضور المصورين.

وفي اتصالهم مع وسائل الاعلام، اعلن المسؤولون الاعلاميون بالسفارة البريطانية، ان السفير لن يرد خلال هذا البرنامج على اي سؤال، الا إذا تم إرسال نص السؤال مسبقا الى السفارة، ليتم إعداد الرد عليه.