بيونغ يانغ تكشف عن رسالة امريكية وقعت عليها بريطانيا و فرنسا و المانيا  

جهينة نيوز

أكدت كوريا الديمقراطية أن الولايات المتحدة مستمرة بالقيام بأعمال عدائية ضدها على الرغم من الأجواء الإيجابية التي أشاعها لقاء واتفاق رئيسي البلدين كيم جونغ أون ودونالد ترامب على استئناف المحادثات لنزع الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وفد كوريا الديمقراطية في الأمم المتحدة قوله في بيان صحفي إن “الولايات المتحدة تواصل هوسها بالعقوبات” موضحا أنه وبالتزامن مع دعوة ترامب نظيره الكوري الديمقراطي لعقد محادثات أرسلت بعثة الولايات المتحدة رسالة لجميع أعضاء الأمم المتحدة تحضهم فيها على إعادة العمال الكوريين الديمقراطيين إلى بلدهم.

وأضاف الوفد إن “الرسالة التي وقعت عليها بريطانيا وفرنسا وألمانيا كذلك أرسلت بأمر من وزارة الخارجية الأمريكية في الـ 29 من حزيران وهو اليوم الذي قال فيه ترامب في تغريدة إنه يرغب بمصافحة كيم خلال زيارة إلى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين” مشيرا إلى أن هذه الرسالة تثبت أن “الولايات المتحدة عازمة أكثر فأكثر على القيام بأعمال عدائية ضد بيونغ يانغ حتى في الوقت الذي تسعى فيه للحوار”.

وقال الوفد إن اعتبار الولايات المتحدة العقوبات “الحل السحري لجميع المشكلات هو أمر سخيف للغاية”.

وأعلنت كوريا الديمقراطية يوم الاثنين الماضي أن الرئيس كيم جونغ أون اتفق مع ترامب خلال لقائهما الأحد في بانمونجوم على استئناف “الحوار البناء” بين البلدين وتكثيفه بعدما وصل إلى طريق مسدود.