الهاتف الذكي بدلاً من جواز السفر للتجوّل بين البلدان

جهينة نيوز

حلم جواز السفر الرقمي اقترب من التحول إلى حقيقة، حيث يتم اختبار أول جوازات سفر رقمية في وقت لاحق من هذا العام، على أن يتم طرح التقنية الجديدة بحلول العام 2020، ما يعني أن الهاتف الذكي سيكون بديلاً لجواز السفر خلال التنقلات بين البلدان في السنوات المقبلة.

ووفقاً لموقع جريدة "ذا صن" فإن المسافرين لن يكونوا بحاجة إلى جوازات سفرهم قريباً، حيث يتم اختبار مشروع "الهوية الرقمية" بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وستكون البداية باختيار التجربة الجديدة بين كندا وهولندا في وقت لاحق من هذا العام.

سيكون كل من طيران كندا و KLM من وإلى مطار مونتريال ترودو الدولي، ومطار تورنتو بيرسون، ومطار شيفول في أمستردام، جزءاً من الاختبار، حيث سيتمكّن الركاب من استخدام هواتفهم المحمولة مع ملف معلومات مشفّرة لاستبدال الشريحة الموجودة في جواز السفر.

ويهدف الجواز الرقمي إلى تسريع إجراءات وطوابير المطارات، وتقليل انتحال بعض الأشخاص هوّيات آخرين، كما يساهم في تأمين المطارات ومراقبة الحدود، إلى جانب بصمات الأصابع والتعرّف إلى الوجه.

ويشارك المسافر معلوماته الحيوية والسيرة الذاتية في تطبيق جواز السفر الإلكتروني، بالإضافة إلى إثبات الهوية مثل البيانات المصرفية أو الشهادات الجامعية، كما يمكن أيضاً إضافة طلبات التأشيرة.

وأكد آرني سورنسون، الرئيس والمدير التنفيذي في ماريوت الدولية، خلال تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التكنولوجيا غيّرت بشكل كبير معظم جوانب الحياة اليومية، مؤكداً أن هناك حاجة إلى التعاون مع شركاء الصناعة لإنشاء إطار جديد للتدقيق المسبق للمسافرين، حيث يمكن تحسين السفر الآمن والذي سيتيح لعدد أكبر من الناس رؤية العالم.