كلب مخلص ينتظر مالكه المتوفى أمام السرير

جهينة نيوز

نشر أحد مراكز إنقاذ الحيوانات في نورثرن في نيو جيرسي واحدة من أكثر الصور المؤثّرة التي التقطت على الإطلاق لكلب يجلس بجانب سرير مالكه الفارغ.

وبحسب ما ذكر موقع "foxla"، أنّ موس، وهو كلب من نوع لابرادور ويبلغ من العمر 3 سنوات، لم يكن على علم بأنّ مالكه قد توفّي أخيرًا وكان في انتظار عودته.

نشرت NorthStar Pet Rescue الصورة المؤثّرة على فايسبوك. وتهدف هذه الجمعية غير الهادفة للربح للعثور على منزل جديد لموس. ومنذ نشر الصورة، تمّت مشاركتها آلاف المرات.

وكتب أحدهم على فايسبوك: "يجلس موس بصبر بجانب سرير مالكه في المستشفى، في انتظار عودته، من دون أن يعلم أنّه توفّي. الرجاء مساعدة موس للعثور على منزل جديد وعائلة تقدّم له الحبّ".