لطيفة تغرِّد" هناك من يقف وراء عدم غنائي في بلدي"

جهينة نيوز

نشرت الفنانة التونسية ” لطيفة ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” عددا من التغريدات تتحدث بها عن أسباب منعها من الغناء في بلدها .

وجاء ذلك على إثر تلقيها خبرا بإلغاء عدد من حفلاتها في تونس مثل حفلها في مهرجان صفاقس ومهرجان بنزرت الدولي بدون سابق إنذار أو سبب مقنع .

وأوضحت إنها تتعرض إلى مؤامرة شرسة منذ 9 سنوات وأن هناك أيادي خفية تسعى لإبعادها من إجراء حفلات ومهرجانات في تونس رغم طلب الجمهور ولا تعرف من وراء هذه الحملة .

وكتبت لطيفة عبر “تويتر”: “جمهورى الغالي في بلادي تونس نحبكم برشا وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لي أولا ودعم كل جمهوري في الوطن العربي ولكن للأسف هناك حملة ضدي لا أعرف مصدرها ولا سببها “.

وأضافت: “أعتذر لجمهوري الغالي في صفاقس أولا فقبل موعد الحفل الذي أعلنت عنه البارحة فى برنامج منا وجر بخمسة أيام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولي وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخص أبلغت اليوم بأن الحفل ألغي، لماذا وما السبب لا أعرف”.

وتابعت لطيفة: “كذلك كان هناك اتفاق بيني وبين الله الفاضل مهدى السيفاوي على ختام مهرجان بنزرت الدولي يوم 20/8، أبلغنى اليوم أن الحفل ألغي أيضًا”.

وطلبت لطيفة من وزير الثقافة ” محمد زين العابدين ” معرفة سبب ما يحدث معها قائلة : ” أتمنى إجابة رسمية من السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين على ما يحصل معي منذ 9 سنوات ومن وراء هذه الحرب وما سببها، وأعتذر مرة أخرى لجمهوري وولاد بلادي في كل تراب الجمهورية التونسية، أحبكم وفضلكم عليا بعد ربنا كبير.. من له مصلحة في تغييبي عن جمهوري فى تونس؟ ” .

وسبّب هذا الموضوع صدمة بين جمهور لطيفة مطالبين بكشف الحقيقة من وراء ما يحدث معها خاصة وأن النجمة التونسية لم يُعرف عنها سابقا أنها دخلت في خلافات مع جهة معين وبالتالي فإن تغييبها بهذه الطريقة ومنعها من إقامة الحفلات في تونس يضع الكثير من علامات الاستفهام .

وأضاف عدد من محبيها أن الأجدر من الشخصيات والجهات الثقافية والفنية المعنية الوقوف مع الفنانة ودعمها لأنها تعد سفيرة بلدها في المحافل الفنية العربية وتحظى باحترام كبير