الألعاب النارية بذكرى الاستقلال في بيلاروس تودي بحياة شخص وتصيب 10 اخرين

جهينة نيوز

قتل شخص واحد وأصيب 10 آخرون على الأقل بجروح في العاصمة البيلاروسية مينسك، أثناء احتفالات بالألعاب النارية في ذكرى استقلال البلاد التي صادفت في 3 تموز.

وأفادت تقارير ونقلا عن روسيا اليوم بأن الشخص المتوفي امرأة أصيبت في رقبتها بقطعة معدنية متطايرة من آلة محطمة لإطلاق ألعاب نارية.

وسمع دوي ضخم بعد ثلاث دقائق من انطلاق الاحتفالات، تبعه صوت تهشم زجاج بنايات قريبة من موقع الاحتفالات، فيما تصاعد دخان رمادي كثيف.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوت دوي ثان بعد 30 ثانية من الانفجار الأول، أدى إلى تهشيم المزيد من الزجاج وسط صيحات هلع من الحاضرين.

وقال شهود عيان إن التفجيرين تسببا في انكسار زجاج مركز رياضي محلي، إلى جانب زجاج نوافد العديد من الشقق المجاورة.

وأكد وزير الصحة البيلاروسي، فلاديمير كارانيك، نقل ثمانية أشخاص إلى مستشفيات العاصمة بعد الحادثة.