تركيا تؤكد ان منظومة "إس 400" ستستخدم في حالات الطوارئ فقط

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس أن منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400" والتي ستتسلمها أنقرة من موسكو منتصف الشهر الجاري سوف تستخدم فقط في أوقات الطوارئ فقط.

وقال جاويش أوغلو في تصريحات لقناة "تي آر تي" التركية إن "منظومة إس- 400 ستستخدم في الحالات الطارئة فقط".

وأضاف جاويش أوغلو: "تقرر تسليم منظومة "إس- 400" الروسية منتصف تموز، وسيتم تحديد موعد التسليم من قبل المسؤولين الأتراك والروس المعنيين".

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إيقاف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف-35" في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى يوم 31 تموز الجاري، للتراجع عن شراء "إس-400" من روسيا.

وتلوّح واشنطن بوقف إمداد تركيا حليفتها في "الناتو" بمقاتلات "إف-35"، إذا لم تتراجع عن صفقة الصواريخ الروسية، وتقول إن الصواريخ الروسية "إس-400"، لا يمكنها التكامل مع المنظومات الدفاعية الغربية.

وتقول واشنطن إن شراء تركيا للصواريخ الروسية يمثل خطورة كبيرة على المقاتلات الأمريكية.