سفينة تجسس فرنسية دخلت البحر الأسود

جهينة نيوز

أفاد مرصد مرور السفن في مضيق البوسفور بعبور سفينة تجسس فرنسية لمضيق البوسفور.

وعبرت سفينة "دوبوي دي لومي" مضيق البوسفور إلى البحر الأسود.

وخصصت سفينة "دوبوي دي لومي" لأغراض التجسس والاستطلاع.

وسفينة "دوبوي دي لومي" مزودة بعدة أجهزة رادار ونظام الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية.

ويشار إلى أن الأجهزة التي تحملها سفينة "دوبوي دي لومي" تمكّنها من اكتشاف مختلف أجهزة الرادار والتنصت على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمكالمات عبر الهاتف، والتقاط مراسلات البريد الإلكتروني.

وكانت سفينة "دوبوي دي لومي" قد تواجدت في البحر الأسود في شهر يونيو/حزيران من عام 2015.

ويشهد البحر الأسود الآن التدريبات العسكرية المشتركة بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية المعروفة باسم مناورة "سي بريز 2019".

ووصفت وزارة الخارجية الروسية مناورة "سي بريز 2019" بأنها محاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة.