بالفيديو: نانسي عجرم للسلطات اللبنانية في مطار بيروت "لوين آخدينا..عيب عليكن"!

جهينة نيوز

قررت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم انتقاد السلطات اللبنانية في مطار بيروت الدولي بعدما علقت في طابور كبير أمام قسم التدقيق بالجوازات وكانت برفقتها طفلتها الصغيرة.

ونشرت الفنانة نانسي عجرم فجر اليوم فيديو على حسابها عبر "تويتر" من مطار بيروت وسط اكتظاظ الناس فيه.

وعلقت الفنانة قائلة: "أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي" متسائلةً: "هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟".

وتابعت في تغريدة أخرى: "بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا عنا.. يمكن لأن مفكرينا Option؟ يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟".

وتساءلت: "ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟" مشيرةً إلى أنه "راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس".

وفي تغريدة أخرى قالت: "هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ عيب عليكن".