سوق دمشق للأوراق المالية ينفذ صفقة بقيمة ٦٩ مليون ليرة

جهينة نيوز

نفذ سوق دمشق للأوراق المالية أمس صفقة ضخمة لسهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بقيمة ٦٩ مليون ليرة وبحجم تداول ٦٠ ألف سهم علما أن الصفقة لا تؤثر في احتساب السعر الوسطي للسهم.

في حين كانت تداولات السوق العادية ٧ آلاف سهم موزعة على ٢٧ صفقة بقيمة تداول ٦ ملايين ليرة ليصبح إجمالي حجم التداولات ٦٧ ألف سهم بقيمة تداول ٧٥ مليون ليرة موزعة على ٢٨ صفقة.

بالمقابل انخفض مؤشر السوق ٥ نقاط ليقف عند ٥٩٣٩ نقطة بنسبة تغيير سالبة.

وتصدر سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي المقدمة من خلال تنفيذه صفقة ضخمة ومن ثم جاء سهم بنك البركة سورية حيث تم تداول ٥ ملايين سهم موزعة على١٨ صفقة بحجم تداول ٤ آلاف سهم ليغلق سهمه عند سعر ٩٨٧ ليرة منخفضا عن إغلاق الجلسة الماضية تلاه سهم الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بحجم تداول ألفي سهم موزعة على صفقتين بقيمة تداول مليون ليرة ليغلق سهمه عند سعر ٤١٣ ليرة منخفضا عن إغلاق الجلسة الماضية.

هذا ولا يزال سهم الشركة المتحدة للنشر والتوزيع والتسويق موقوفا عن التداول لحين تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية.

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من سهم بنك الشرق وسهم الشركة الأهلية للنقل والسورية الدولية للتأمين وبنك عودة وبنك بيبلوس وبنك سورية والمهجر وبنك الأردن سورية وبنك سورية والخليج.