مجسمات ودراسات لمشاريع شركات وزارة الأشغال في معرض دمشق الدولي

جهينة نيوز

تستعد وزارة الأشغال العامة والإسكان للمشاركة في الدورة الـ61 لمعرض دمشق الدولي المقرر انطلاقها في الـ28 من آب القادم حتى السادس من أيلول حيث سيتم عرض مجسمات ونماذج من مشاريع الإنشاء السريع المنفذة ودراسات لمشاريع إنشائية ومائية وحيوية تسعى لتنفيذها في مرحلة البناء والإعمار.

وأضحت الوزارة في بيان نشرته صحيفة الثورة أن جناحها الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع سيشمل معروضات لثماني جهات (الشركة العامة للدراسات الهندسية والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري والمؤسسة العامة للإسكان والشركة العامة للطرق والجسور وهيئة التخطيط الإقليمي والشركة العامة للبناء والتعمير والشركة العامة للمشاريع المائية).

وتتضمن المعروضات لوحات جدارية كبيرة وماكيتات ومجسمات عن مشاريع الشركات والهيئات المذكورة وأهم مناطق التطوير العقاري التي تم استحداثها ومشاريع السكن الشبابي والادخار والطرق والجسور التي أعادت الوزارة تأهيلها أو بناءها من جديد، إضافة لبروشورات باللغة العربية والأجنبية توضح مجالات التعاون الدولي مع الشركات الأجنبية الراغبة بالتعاقد مع الوزارة.

وسيتم خلال المعرض وفق البيان عرض منتجات لبعض المؤسسات التابعة للوزارة من (مفروشات وغرف مسبقة الصنع ومحارس ومكاتب) خارج الجناح.