الولايات المتحدة تنهي مشوار جامايكا وتبلغ نهائي الكأس الذهبية

جهينة نيوز

حجز منتخب الولايات المتحدة بطاقة العبور للدور النهائي ببطولة الكأس الذهبية 2019 لمنتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف" وذلك بفوزه على منتخب جامايكا 3-1.وذلك حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وواصلت الولايات المتحدة سعيها للتتويج باللقب السابع لمسابقة الكأس الذهبية ومعادلة الرقم القياسي للمكسيك، بفوزها الخامس تواليا في النسخة الحالية ضمن الدور نصف النهائي للمسابقة.

وتدين الولايات المتحدة بتأهلها إلى لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني كريستيان بوليسيتش، الذي سجل ثنائية عند الدقيقتين 52 و87، بعد أن افتتح التسجيل زميله وستون مكيني مبكرا في الدقيقة التاسعة، فيما جاء هدف جامايكا الوحيد عبر شامار نيكلسون في 69 دقيقة.

وستواجه الولايات المتحدة نظيرتها المكسيك في المباراة النهائية للبطولة المخصصة لمنتخبات منطقة "الكونكاكاف" في شيكاغو الأحد المقبل.