42 ألف زائر لمعارض المعلومات والاتصالات والبناء

جهينة نيوز

شهدت المعارض التخصصية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء التي أقيمت على أرض مدينة المعارض في الفترة ما بين 25 و 29 حزيران الماضي إقبالاً لافتاً لزوار من مختلف المحافظات السورية ومن دول مجاورة.

ولفتت هالة شربجي مديرة المبيعات في الشركة المنظمة للمعارض في تصريح ل “سانا” إلى أن عدد زوار المعارض الثلاثة وصل إلى 42 ألفاً، مبينةً أن الأجواء الإيجابية سادت معظم أجنحة المعارض لتبادل الخبرات والأفكار بين العارضين من شركات ووكلاء شركات وزائريهم من مختلف الاختصاصات للارتقاء بمستوى خدمات جميع القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالبناء والصناعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأكدت شربجي توقيع صفقات مع رجال الأعمال المهتمين بقطاعات البناء والتكنولوجيا ضمن فعاليات المعارض، إضافة إلى حصول بعض الشركات المحلية على وكالات من شركات عربية.

ونظمت شركة “المبدعون” للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع عدد من الجهات العامة ثلاثة معارض تخصصية هي معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدورته السادسة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة ومعرض التدفئة والتكييف والمياه والطاقات المتجددة “اتش في ايه سي دبليو” بالتعاون مع وزارة الصناعة ومعرض بناء البنى التحتية والإكساء “بيلد اب”، إضافة إلى جناح المفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية “لايف ستايل” بمشاركة أكثر من 221 وكيلاً وشركة عالمية يمثلون 776 علامة تجارية من 48 دولة عربية وأجنبية منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والصين ولبنان والعراق ومصر والأردن.