بوتين: لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى وهذا ما يميزنا عن واشنطن وحلفائها

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى وهذا ما يميزها عن الولايات المتحدة وعدد من حلفائها.

وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية: إن "اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية هي ذروة العبثية والكل يعرف كيف انتهت هذه القصة".

وأشار إلى أن عدم وجود مؤامرة بتدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية أكدتها النتائج التي توصل إليها المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر.

وختم قائلا: فشلوا بجمع الحقائق كونها من الأساس غير موجودة".

وفي سياق متصل أعلن بوتين أن الضجة حول التدخل الروسي في الانتخابات الأوروبية هدفه مواصلة تشويه صورة روسيا في عيون الأوروبيين.