روسيا مستعدة لحل مشكلة معاهدة الصواريخ مع أمريكا بناء على؟

جهينة نيوز

صرح مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، في أثناء زيارته لواشنطن يوم الأربعاء، بأن روسيا لا تزال مستعدة لحل مشكلة معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع الولايات المتحدة بناء على تدابير الشفافية المتبادلة.

وقال يرماكوف لوكالة "سبوتنيك": نحن ما زلنا على استعداد لحل مشكلة معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع الولايات المتحدة بناء على تدابير الشفافية المتبادلة ومناقشة السبل الممكنة لتحقيق استقرار الوضع، لكن ضمان القدرة على التنبؤ في هذا المجال بعد 2 آب عندما يتم الانتهاء من إجراءات الانسحاب من المعاهدة، التي أطلقتها واشنطن".

وأضاف: "لكننا لا نرى أي اهتمام من الجانب الأمريكي بخصوص هذا الحديث".

وأشار إلى أنه تم التطرق خلال لقاءات العمل بوزارة الخارجية الأمريكية لموضوع معاهدة عدم الانتشار النووي، "لكن لا تزال هناك اختلافات جوهرية في وجهات النظر حول أسباب وطبيعة الأزمة المحيطة بهذه المعاهدة".

وفي سياق متصل أعلن مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا ترحب بدعم الولايات المتحدة لفكرة تهيئة الظروف لإجراء مزيد من الخطوات في مجال نزع السلاح النووي.