أبراج يوم الخميس مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٤/ ٧: يشعر بالامان، يتوصل للنجاح، طيب حنون، حالم، مصر، حكيم نادرا ما يحتاج الاخرين صاحب مواهب، بحاجة لسخص يوقظ مواهبه، تغيير اقامة، تحسن بالظروف، حظ وارتباط للعازب، سفر طويل للبعض وللبعض عودة اصدقاء، للبعض عقار وعتبة جديدة

الحمل: يقترب الحظ من اجوائك وتاثير الطاقة الايجابية، تخصص وقت للهواية المفضلة عندك، تشرح وجهة نظرك، صوتك مسموع، مرافقة اطفال واهتمام بالاولاد، العاطفة لها دور بارز ومميز،لا تجافي الحبيب الذي يقترب منك، تتلقى خبر لا تضيع الفرصة

الثور: تتحمس لمشروع جديد يعزز استقرارك وغدا تعيد النظر بامور عائلية، تتصالح مع الاهل وتعزز طاقاتك، مشاكل عائلية تكثر، انابه من التوتر، ظروف واعدة في بدايةاليوم لكن اليوم

تصليحات واعطال

الجوزاء: تكثر زياراتك واجتماعاتك، مؤشر لاشياء جديدة، لا تؤجل ولا تجادل، بما انك اليوم تملك القدرة على الاقناع بسرعة بديهتك، يساعدك لترويج سماع خبر يخص المسافات القصيرة او الجيران والاخوة والاخوات، فترة فيها احتمالات مفتوحة، كل الخيارات متاحة لك، يوم للحركة والتواصل

السرطان: نظم فواتيرك واقساطك، تكون ناجح، انابه للمصاريف الزائدة، والنفقات الغير ضرورية، تستخلص الكلام من نجاربك السابقة، حاول ان تكون صريح خاصة انك مشغول بالفرص المالية، احتمال الشريكيفهمك خطأ، حاول تصليح الخطأ

الاسد: القمر ببرجك، تستريح من تعب، تشعر بتحس المعطيات، القمر يعطيك القوة على تحمل الصبر والانتظار، لحسن حظك تستطيع ان تدفعك بمصالحك، تستعيد سيطرتك، تمسك بزمام الامور، تعرف انطلاقة جديدة على صعيد شخصي

العذراء: بما ان الاضواء عليك وعلى علاقاتك تدعم خطواتك، حاول ان تنهي امورك، احتمال ان تشعر بالملل وتميل للانسحاب من الاضواء، كن حريص على ممتلكاتك، الطاقة ضعيفة لا تراهن على شيء واترك باب الحوار مفتوحا، لا تاخذ قرار متسرع

الميزان: تعود مسيرتك بقوة ونجاح وتخوض تجربة جديدة، تلتقي مع الاصدقاء، اجواؤك جيدة اليوم غير عادية، استغل المناخ المناسب وحرك اليومين القادمين لتحصل على هدف بمجهودك، قوي قلبك، اوف بوعدك، تفهم الشريك او الحبيب، فرصة جيدة للعلاقات والصداقات

العقرب: لا تهمل واجباتك، نهار ضاغط ومرهق، تحتاج لترميم بعض الجسور، تتحالف مع الاقوياء، انتبه من وعد كاذب، الاضضواء مسلطة على قدراتك، حدد اولوياتك وانتبه لسمعتك

القوس: تتهيأ لتتوصل لقناعة، لا مانع ان تقدم تضحية بجميع احوالك، امور مالية، معاملات قانونية، تصرفات مناسبة، تقوم بعمل وتتواصل مع الاخرين، تحافظ على علاقتك مع الشربك وتكسر الحواجز الوهمية، مشغول باتصالات ولقاءات، استقبال زوار وتجارة وربح

الجدي: نهار جيد، مهامك تمشي بسهولة، تقوم بتنفيذ خطواتك، طاقة وفواتير واستحقاقات، معالجة سريعة، لا تضيع فرص عليك، وظف مهاراتك، احتمال تضطر للاهتمام بمسالة طارئة، ابتعد عن الذكريات وكن مثل زهرة اللوتس

الدلو: القمر بالاسد، تحتاج الهدوء، تفادى اي ازمة وغض الطرف عن أخطاء الشريك، تتهرب من المسؤوليات، كن متواضع ولطيف وابحث عن الشركاء، الحماسة باتجاه الشركا، عرقلة وتاجيل ومخالفة قانونية

الحوت: تكثر مسؤولياتك، تزداد طلباتك، لا تضيع وقتك بعمل سطحي، حاول تنظيم أعمالك، لا تتاخر على مواعبدك وصحصح باكرا، نهار مهم جدا لتنشد الراحة من خلال تعبيرك عن ذاتك، يوم جيد، حاول ان تعمل