الرئيس الفلسطيني يتهم كوشنر بالكذب ويؤكد: لن نقبل بوساطة أمريكية منفردة

جهينة نيوز:

صرح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، بأن فلسطين لن تقبل بالوساطة الأمريكية المنفردة وذلك ردا على تصريحات، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال عباس إنه ومنذ أسلو حتى اليوم، لم تسفر الوساطة الأمريكية عن جديد، وإن حصل، فلم تكن واشنطن شريكا فيه، مشيرا إلى أن مفاوضات أوسلو تواصلت 8 أشهر دون علم الأمريكيين.

وأردف عباس قائلا: "أقولها للتاريخ.. حين علم الأمريكيون بأننا وقعنا اتفاقا بالأحرف الأولى، اقترحوا أن يكون على ورقه أمريكية ولم يكونوا على علم قبل ذلك".

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة أن "تعترف إدارة ترامب بحل الدولتين وبالقدس الشرقية أرض محتلة والشرعية الدولية أرضية للحوار وبغير ذلك لا نقبل".

وبين خلال تصريحاته أن "ورشه كوشنر" في المنامة بدأت بخطاب له وانتهت بخطاب له، و"كان كل الكلام كذبة اخترعها كوشنر".

وردا على تصريحات، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أدلى بها اليوم، صرح عباس قائلا: "ماذا قدموا في المنامة حتى يتهمونا بإفشاله... إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة سنلغي العمل بها جميعا"، مشددا على أنه لن يقبل بسلطة بدون سلطة.

وداخليا، أفاد محمود عباس بأن السلطة الفلسطينية عرضت على "حماس" انتخابات بقائمة واحدة، ولم ترد الحركة على المقترح حتى الآن.

وصرح كوشنر في وقت سابق من اليوم بأن ترامب "معجب جدا" بعباس، ويسعى إلى إشراكه في خطة السلام الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الوقت المناسب، مضيفا: "أبوابنا مفتوحة دائما أمام القيادة الفلسطينية".

RT