السفير الصيني في لندن ينتقد التدخل البريطاني بشؤون بلاده الداخلية

جهينة نيوز:

انتقد سفير الصين لدى لندن ليو شياو مينغ تدخل بريطانيا في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ مشيرا إلى أن هذا التدخل تسبب بتضرر العلاقة بين لندن وبكين.

وذكرت وسائل إعلام أن السفير ليو شياو قال خلال مؤتمر صحفي بالسفارة أن أهالي هونغ كونغ يتمتعون بدرجة عالية من السلطة فهم يديرون شؤونهم الخاصة داعيا الحكومة البريطانية إلى الامتناع عن المزيد من الإضرار بالعلاقة بين البلدين والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ والشؤون الداخلية الصينية.

وتعليقا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الآخيرة حول الوضع في هونغ كونغ قال السفير ليو شياو أعتقد أنه من الخطأ تماما بالنسبة لجيريمي هانت أن يتحدث عن الحرية لأن هذه ليست مسألة حرية إنها مسألة تتعلق بانتهاك القوانين في هونغ كونغ مضيفا كلنا نتذكر ما كانت عليه هونغ كونغ قبل 22 عاما في ظل الحكم البريطاني ولم تكن هناك حرية أو ديمقراطية.

وترفض الصين بشكل دائم التدخل بشؤون هونغ كونغ الداخلية حيث ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ أمس بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول هونغ كونغ داعيا واشنطن إلى التحدث والتصرف بحذر والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ بأي شكل من الأشكال.