ذا أتلانتيك: التحالف الأمريكي السعودي على حافة الهاوية

جهينة نيوز:

قالت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية أن الكونغرس سئم من التكلفة الإنسانية المأساوية للتدخل العسكري السعودي في الحرب على اليمن.

وأضافت المجلة ان الكونغرس الأمريكي سيدفع إلى محاولة فرض إجراءات رقابية أسبوعية على السعودية، نتيجة حربها التي تشنها على الشعب اليمني.

وتتحايل الإدارة الأمريكية على إجراءات الكونغرس مع كل منعطف، حيث أعلن ترامب، وقوفه بقوة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وأوضحت ذا أتلانتيك: إن هناك جهوداً تبذل من أجل إجراء إصلاحات جذرية على التحالف السعودي الأمريكي، الذي بات على حافة الهاوية.

ويعتبر أعضاء الكونغرس الجمهوريين، والمشرعين الديمقراطيين والعديد من جماعات الضغط والمحللين والمسؤولين السابقين الأمريكيين أن هذا التحالف ما عاد ممكناً.

وتابعت المجلة انه في ظل وجود محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، فإن العديد من المشرعين الأمريكيين يتجهون لفرض قيود على مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية، ويدعون لمحاسبة ولي العهد بسبب جريمة خاشقجي.

ونقلت المجلة عن مسؤول سعودي كبير لم تكشف عن اسمه، قوله إن: "العلاقة السعودية الأمريكية تعرضت مؤخراً لهزات عنيفة، والرياض تعمل بجد من أجل استعادة طبيعة العلاقة"،"ندرك أن الأمر يستغرق وقتاً أطول".

وقالت المجلة إن السعودية دفعت ما يقارب 40 مليون دولار لجماعات الضغط، ومراكز الفكر والأبحاث من أجل تحسين صورتها في الولايات المتحدة الامريكية.