كيان الاحتلال يحجب الفيديو و الصوت بعد وصول نيران الثورة الى تل ابيب

جهينة نيوز:

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية لجهينة نيوز أن سلطات كيان الاحتلال الصهيوني حضرت تحميل و تنزيل الفيديو و الصوت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان وصلت ثورة المستعمرين من اصول اثيوبية الى مستعمرة تل ابيب عاصمة كيان الاحتلال.

و على اثر إنتشار فيديوهات تظهر قمع و عنصرية شرطة الاحتلال من اصول آوروبية و أمريكية مع المستعمرين من اصول افريقية و بشكل خاص يوم أمس و بعد وصول الاحتجاجات الى تل ابيب التي شوارعها تشتعل بالنيران في هذا الوقت بدأ الناشطون يعانون من عدم قدرتهم على رفع الفيديوهات و الصوت الى مواقع التواصل الاجتماعي و بشكل خاص الى الفيسبوك و الواتساب و انستغرام.

و يشهد كيان الاحتلال ثورة للمستعمرين من اصول اثيوبية منذ عدة ايام على اثر مقتل مستعمر من اصول اثيوبية فقط بسبب لون بشرته على يد شرطة الاحتلال العنصري ضد المستعمرين من اصول اوروبية و امريكية و تم اطلاق سراح الشرطي بعد يومين فقط من جريمته و هناك تخوفات من ان يلتحق بهم اليهود من اصول عربية و اسيوية و اوروبا الشرقية الذين يعانون ايضاً من التمييز العنصري في كيان الاحتلال الاسرائيلي.

و يذكر ان الغرب و الادارة الامريكية اكبر داعمي كيان الاحتلال الصهيوني و يصفونه بجنة الديمقراطية لم يعلقوا على القمع الذي تقوم به سلطات الاحتلال ضد المستعمرين اليهود من اصول افريقية.