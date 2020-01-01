الجيش الايراني يكشف عن اسلحة سرية فريدة

جهينة نيوز:

أكد قائد قوة الدفاع الجوي التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، أن العدو يدرك أن القدرة القتالية لإيران لا حاجة لاختبارها، مشددا على ان الجيش الايراني يمتلك اسلحة سرية وفريدة من نوعها سيواجه بها أميركا وأذنابها.

وفي كلمته خلال ملتقى تبيين الخطوة الثانية للثورة الاسلامية والذي عقد في مقر أركان قوة الدفاع الجوي للجيش، أشار العميد علي رضا صباحي فرد الى اسبوع حقوق الانسان في أميركا (الذي دعا اليه قائد الثورة لرصد جرائم اميركا وانتهاكاتها لحقوق الانسان)، وقال: اللعن والعار لحقوق الانسان الاميركية؛ ولتعلم اميركا وأذنابها في المنطقة أنهم لم يعودوا قادرين على مواجهة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، لأننا وفضلا عن الاسلحة الدفاعية التي لدينا، فإن لدينا أيضا اسلحة سرية وفريدة من نوعها خاصة بالشعب الايراني.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس: ان سلاحنا المؤثر وإلى جانب الاسلحة القتالية، يتمثل في ثقافة التضحية والشهادة، والوحدة، والولاية والتلاحم.

وتابع: ان العدو يرتجز من خلال ممارسته الحد الاقصى من الضغوط والتواجد في المنطقة، ويتصور انه سيخيف شعبنا بقوته الورقية، فمن جهة يقرع طبول الحرب، ومن جهة اخرى يقترح التفاوض دون شروط، ومن جهة ثالثة يوسع نطاق الحظر.

وأكد العميد صباحي فرد: ان كل هذه الامور تثبت خواء مزاعم العدو، مشددا على انه اذا توقف العدو على مسافة 200 ميل (بحري) عن مضيق هرمز، فهذا بسبب عنصر الردع واسلحتنا السرية تلك.

وأكمل: ان العدو يدرك جيدا ان قابلية ايران القتالية لا يمكن اختبارها، لأن اول خطأ له سيكون خطأه الأخير.

ولفت قائد الدفاع الجوي للجيش الايراني، الى موضوع بيان الخطوة الثانية الصادر عن قائد الثورة الاسلامية، وضرورة بذل الاهتمام الجاد لتنفيذ هذا البيان، مؤكدا في العام الايراني الجاري علينا ان نثبت ان قوة الدفاع الجوي يمكنها من خلال الاعتماد على القدرات الداخلية، ان تصمد في مواجهة الاستكبار، وان ترد على اجراءات العدو الصهيوني والمستكبر، وهذا ما يثبت اقتدارنا.

وأردف: لقد شكلنا في الدفاع الجوي، 9 مجموعات عمل لتنفيذ اوامر سماحة القائد في إطار بيان الخطوة الثانية للثورة، وان شاء الله سنمضي في تنفيذ هذه المهام بقوة.

فارس