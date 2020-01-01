الاعلام الروسي مهتم بصاروخ " كاليبر" سوري الصنع

جهينة نيوز:

سلطت وكالة روسية الضوء على صاروخ كاليبر سوري الصنع و الذي يتم إطلاقه من راجمات جولان -1000

و ليست المرة الأولى التي تنشر وكالة سبوتنك تقارير عن منظومة جولان-1000 السورية.

و افردت الوكالة الروسية مؤخراً عرض انفوجرافك عن المنظومة السورية, و بحسب ما ورد في تقرير الوكالة فإن القوات السورية تملك 25 منظومة طراز جولان-1000 و دخلت في خدمة القوات المسلحة السورية في العام 2018.

و اشارت الوكالة ان وزن المنظومة 44 طن و طاقمها من ثلاث اشخاص و سرعتها 70 كلم بالساعة.

و مزودة بصواريخ طراز " كاليبر" 500 ملم. و برأس قتالي شديد الانفجار بوزن 500 كلغ, و سرعة الشحن ثلاث دقائق, و بمدى من 3 الى 12 كلم.

و نقلت الوكالة الروسية عن الخبير العسكري الروسي الشهير فيكتور موراخوفسكي قوله تعليقاً على المنظومة "من الجيد ان سورية كانت قادرة على إنتاج هذه الاسلحة في ظروف الازمة و العقوبات المفروضة على توريد الاسلحة".

و أكد موراخوفسكي أن الصاروخ كاليبر و رغم انه لا يحتوي على انظمة تصحيح مسار و لكنه نسبة للجغرافيا السورية ذا فعالية عالية بسبب قوة صاروخ كاليبر الذي لديه رأس حربي قوي الى حد ما".