الاعلام الروسي مهتم بصاروخ " كاليبر" سوري الصنع

الأربعاء, 3 تموز 2019 الساعة 20:31 | سياسة, عالمي

الاعلام الروسي مهتم بصاروخ

جهينة نيوز:

سلطت وكالة روسية الضوء على صاروخ كاليبر سوري الصنع و الذي يتم إطلاقه من راجمات جولان -1000

و ليست المرة الأولى التي تنشر وكالة سبوتنك تقارير عن منظومة جولان-1000 السورية.

و افردت الوكالة الروسية مؤخراً عرض انفوجرافك عن المنظومة السورية, و بحسب ما ورد في تقرير الوكالة فإن القوات السورية تملك 25 منظومة طراز جولان-1000 و دخلت في خدمة القوات المسلحة السورية في العام 2018.

و اشارت الوكالة ان وزن المنظومة 44 طن و طاقمها من ثلاث اشخاص و سرعتها 70 كلم بالساعة.

و مزودة بصواريخ طراز " كاليبر" 500 ملم. و برأس قتالي شديد الانفجار بوزن 500 كلغ, و سرعة الشحن ثلاث دقائق, و بمدى من 3 الى 12 كلم.

و نقلت الوكالة الروسية عن الخبير العسكري الروسي الشهير فيكتور موراخوفسكي قوله تعليقاً على المنظومة "من الجيد ان سورية كانت قادرة على إنتاج هذه الاسلحة في ظروف الازمة و العقوبات المفروضة على توريد الاسلحة".

و أكد موراخوفسكي أن الصاروخ كاليبر و رغم انه لا يحتوي على انظمة تصحيح مسار و لكنه نسبة للجغرافيا السورية ذا فعالية عالية بسبب قوة صاروخ كاليبر الذي لديه رأس حربي قوي الى حد ما".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا