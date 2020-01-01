الزراعة تكشف موعد صدور نتائج الثانوية الزراعية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نتائج امتحانات الثانوية المهنية بفروعها “الزراعية والبيطرة والآلات الزراعية” ستصدر نهاية الأسبوع القادم.

وذكر معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش أن عمليات تصحيح أوراق امتحانات الثانوية المهنية شارفت على الانتهاء لافتا إلى أن عملية التصحيح بدأت منذ الأحد الـ 30 من حزيران بعد أن تم سحب عينات عشوائية من الأوراق الامتحانية ودراستها واعتماد سلم تصحيح ينصف جميع الطلاب مؤكدا أن تصحيح الأوراق يتم بمنتهى النزاهة والتدقيق.

وبحسب قاديش فإن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 1145 طالبا من جميع الاختصاصات توزعوا على 13 مركزا امتحانيا في المحافظات لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى تخريج فنيين زراعيين يستطيعون نقل المعلومات العلمية والفنية والتقنيات الحديثة إلى مختلف المناطق والقرى.

وأوضح قاديش أنه يتم اختيار الطلاب وقبولهم في الثانويات المهنية من أهالي المزارعين بالقرى والمناطق الزراعية بهدف مزج الكفاءة العلمية مع الخبرة الميدانية واستثمارها في تطوير الزراعة ورفد السوق الزراعية بكفاءات علمية تنفذ وتطبق التقانات العلمية على أرض الواقع.