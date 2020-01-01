لافروف: الولايات المتحدة تقوم بأعمال لا تتطابق مع منطق مكافحة الإرهاب

جهينة نيوز:

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف التأكيد على ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن واشنطن تظهر ازدواجية في المعايير بهذا الشأن وتدافع عن الإرهابيين.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين في موسكو اليوم “موسكو ترحب بجهود مكافحة الإرهاب سواء في شرق سورية أو في إدلب ولكن الولايات المتحدة تظهر ازدواجية في المعايير”.

وأوضح لافروف أن واشنطن تدافع عن التنظيمات الإرهابية في سورية معرباً عن قلقه من استمرار الوجود الأمريكي غير الشرعي فيها حيث أن الولايات المتحدة “تستمر بأعمالها التي لا تتطابق مع منطق مكافحة الإرهاب وحددت أماكن يتجمع فيها الإرهابيون”.

وحول القضية الفلسطينية أشار لافروف إلى أن ما تسمى (صفقة القرن) و(ورشة البحرين) تتناقضان مع قرارات مجلس الأمن الدولي وتقوضان إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وعقدت في العاصمة البحرينية المنامة يومي الـ 25 والـ 26 من الشهر الماضي ما تسمى (ورشة عمل اقتصادية) التي دعت إليها الإدارة الأمريكية للإعلان عن الشق الاقتصادي من مؤامرة (صفقة القرن) الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية بتنسيق وتواطؤ من مشيخات الخليج وسط رفض وتنديد واسعين من الفلسطينيين.