التربية تستجيب لشكوى المعلمين الوكلاء في المدارس المستولى عليها وتقبل تقدمهم لمسابقتها

جهينة نيوز:

أكدت وزارة التربية أنه يمكن للمعلمين ممن لديهم 500 يوم وكالة في المدارس المستولى عليها التقدم لمسابقة الوكلاء التي أعلنت عنها الوزارة في الـ 30 من شهر نيسان الماضي لتعيين 15000 معلم ومعلمة بوظيفة معلم من الفئة الثانية من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وجاءت استجابة وزارة التربية بعد وصولها عدة شكاوى عبر وكالة سانا من معلمات في مدارس “الإخوة ودار السلام ومعهد الشهيد باسل الأسد (اللاييك) ” ممن رفضت طلباتهم للاشتراك في المسابقة بحجة أن عملهم تابع لمدارس مستولى عليها ولا يخضعون لوزارة التربية.

مدير التنمية الإدارية في الوزارة علي عبود بين في تصريح لـ سانا أن الطلبات التي استوفت الشروط الواجب توافرها لتعيين المعلمين الوكلاء بأن يكون المتقدم حائزاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن يكون مارس مهنة التعليم بالوكالة في المدارس الابتدائية الرسمية في الجمهورية العربية السورية بشكل متقطع أو مستمر مدة لا تقل عن 500 يوم فإنه يتم قبولها مباشرة ولا مانع من تقدم أصحابها إلى المسابقة.

وأوضح عبود أنه “بالنسبة لمن ذكروا في طلباتهم أن لديهم ساعات تدريسية ولم يذكروا أن لديهم أيام وكالة فإن الشروط الواجب توافرها لا تنطبق عليهم” مضيفاً إن مديرية تربية دمشق أوضحت بكتابها بتاريخ 2-7-2019 أنه يمكن قبول طلبات الوكلاء من المدارس المستولى عليها “الأخوة ودار السلام ومعهد الشهيد باسل الأسد” الذين تنطبق عليهم شروط المسابقة كون هذه المدارس تابعة لمديرية التربية.

وكانت وزارة التربية مددت فترة استلام طلبات الاشتراك بالمسابقة إلى الأول من آب المقبل لإتاحة المجال لمن لم يستطع التقدم خلال الفترة الماضية كما أصدرت بلاغاً سمحت بموجبه لأبناء محافظات حلب والحسكة ودير الزور التقدم بأوراقهم الثبوتية للمسابقة في مديرية التربية في المحافظة المقيمين فيها إضافة إلى المديرية التي عملوا بها بالوكالة.