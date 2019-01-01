تخفيف التوتّر... علاج طبيعيّ لارتفاع ضغط الدّم

جهينة نيوز

يعاني الكثير من الناس من ارتفاع في ضغط الدم، ولكن القليل يتعامل معه بجديّة، إذ إنّ ضغط الدم غير المراقب قد يؤدي إلى ظهور مشاكل صحيّة تعرّض حياة المريض للخطر. وهذا لا يعني أنّ العلاج بالأدوية هو الحلّ الوحيد، بل يمكنك الحفاظ على سلامة ضغط دمك من خلال علاجات طبيعيّة قدّمها موقع "Medical Daily"، إليك أبرزها:

مراقبة ضغط الدم

يُعتبر ضغط الدم طبيعيّاً عندما يكون معدله الأعلى أقل من 130. أمّا في حال تخطى هذا المعدل، فعليك القيام ببعض التغييرات في نمط حياتك.

المغنيسيوم والبوتاسيوم

من أجل الحفاظ على سلامة ضغط الدم، تناول باعتدال الأطعمة الغنيّة بمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودة في الخضر والقمح الكامل واللوز والكاجو والأفوكادو.

تجنّب الأطعمة المصنّعة

حاول أن تتجنب الأطعمة المصنّعة لأنّها غنيّة بالصوديوم والسكر، وقد تؤثر سلبًا على ضغط الدم. إذًا، اتّبع نظامًا غذائيًّا غنيًّا بالفواكه والخضر، وقم بممارسة الرياضة باستمرار.

الحفاظ على وزن سليم

كلّما ازداد وزنك ارتفع معه ضغط الدم. لذا، ينصح الأطباء بممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على وزن صحيّ.

حمية "داش" (Dash Diet)

تساعد حمية "داش"، أي النظام الغذائيّ لوقف ارتفاع ضغط الدم (Dietary Approaches to Stop Hypertension)، على التحكم بضغط الدم، فهي حمية تحتوي على الفواكه والخضر والألبان قليلة الدسم.

تخفيف التوتر

تؤثّر الضغوط اليوميّة على صحة الإنسان، وبالتالي، قد يؤدي التوتر النفسيّ إلى ارتفاع ضغط الدم. لذلك، يُعتبر الحدّ من التوتر عاملاً أساسيّاً لتحسين صحّة الإنسان بشكل عام. وتساهم الأنشطة التي تساعد على الاسترخاء، كالتنفس بعمق والتأمل، في الحفاظ على ضغط دم طبيعيّ.